В Украине резко подорожают бензин и автогаз: прогноз

До конца 2018 года в Украине будет наблюдаться постоянный рост цен на дизельное топливо, бензин и автогаз.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, отметив при этом, что рост цен на топливо в Украине - это закономерный результат.

Новости В Украине подскочили цены на бензин

"Цены растут и это абсолютно закономерный, реалистичный результат того, что растут мировые цены на нефть", - отметил эксперт, напомнив при этом, что рост цен на нефть происходит гораздо быстрее, чем этого ожидали в Украине.

"Это произошло даже быстрее, чем этого ожидали в Украине. Напомню, что несколько месяцев назад мы уже наблюдали подъем цен и после этого скачка все думали, что ситуация стабилизируется. Более того, как это ни странно, но тогда даже удалось снизить цены на 50 копеек, а кое-где даже на гривню", - заявил эксперт, уточнив при этом, что цены на топливо удалось стабилизировать, в первую очередь, благодаря стабилизации на рынке валют.

"Пару месяцев назад удалось немного опустить цены на топливо, в первую очередь, благодаря тому, что стабилизировалась валюта. У нас был рывок гривни до отметки 28 гривен за доллар, а потом гривня откатилась до отметки 26 гривен за месяц. Именно эта курсовая разница и позволила АЗС несколько снизить цены на топливо", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что несмотря на стабилизацию на валютном рынке, рост цен на бензин был достаточно прогнозируемым.

"Что касается Украины, то тут прогнозы достаточно пессимистичные. Если на сегодняшний день средняя цена на дизель составляет примерно 28 гривен, а на 95-й бензин - 30 гривен, то можно ожидать, что в течение лета мы увидим рост цен на гривню-полторы. Однако, цена остановится только если нефть не будет дорожать и остановится в пределах того коридора, в котором находится сейчас", - заявил эксперт, отметив при этом, что рост цен на бензин сразу же отразится на подорожании цен проезд в общественном транспорте.

"Безусловно, рост цен на бензин сразу же отразится на подорожании цен проезд в общественном транспорте, подорожают междугородние перевозки и т.д. Что касается автогаза, то там цена также неизбежно будет расти. Опять таки, не стоит забывать, что абсолютно по всему топливу мы полностью зависим от импорта из Белоруссии и из Российской Федерации. Опять-таки, не стоит забывать, что ситуацию могут расшатывать такие моменты, как ремонт на российских заводах, откуда к нам идут основные поставки. Но так или иначе, цена на автогаз привязана к цене на нефть, поэтому нужно быть готовыми к тому, что автогаз будет неизбежно дорожать. Я думаю, что автогаз подорожает примерно на гривню, но при условии, что не будет существенных колебаний на валютном рынке", - заявил эксперт.

Говоря о том, как может дорожать бензин до конца года, эксперт не исключил, что цена на топливо может перешагнуть отметку в 32 гривни. "Что касается долгосрочных прогнозов, то я думаю, что к концу года цена на бензин и дизель будет расти. Сейчас объективно цена занижена, так как реальный курс больше, чем 26. Курс стабилизировался на этом уровне в силу определенных экономических факторов, но не стоит забывать, что по большому счету курс должен был бы быть на уровне 27-28 гривень. Соответственно, это на сегодня формировало бы среднюю цену на дизельное топливо на уровне уже не 28 гривень, а, как минимум, 30 гривень, у цену на бензин - на уровне 32 гривень. То есть цена на 2 гривни будет выше", - отметил эксперт.

По мнению эксперта цена на бензин к концу года может достичь 33-34 гривни. "Я думаю, что к концу года это подорожание однозначно произойдет и средняя цена на дизельное топливо будет однозначно выше, чем 30 гривен, думаю она будет держаться в районе отметки 31-32 гривни. Цена на бензин к концу года может достичь 33-34 гривни. Что касается цен на автогаз, то к концу года он подорожает на гривню-полторы", - заявил эксперт, отметив при этом, что к концу года средняя цена на автогаз приблизится к отметке в 15-16 гривень.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что примерно с опозданием в месяц рост цен на бирже может привести и к подорожанию энергоносителей для украинцев. В первую очередь вырастут цены на бензин, а следом – может подорожать и газ. Как известно, действующая формула расчета тарифа основана на импортном паритете. То есть чем выше цены на европейском рынке, тем больше придется платить и украинцам.