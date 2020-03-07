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7 марта • обновлено в 12:34
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В Украине резко подорожает доллар, но вырастет ВВП – Fitch

1.8т
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Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста курса доллара и украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020 году и 3,8% в 2021 году благодаря частному потреблению и инвестициям.

"Пересмотренный вариант законодательства о рынке земли будет положительным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет увеличения потребления (в результате продажи земли) и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора", – отмечает агентство в обзоре, передает Интерфакс.

В то же время оно отмечает, что масштабы потенциальных инвестиций и повышения производительности будут ограничены из-за запрета на участие в рынке земли иностранных инвесторов.

В Украине резко подорожает доллар, но вырастет ВВП – Fitch

Fitch также считает, что перспективы роста и инвестиций зависят от адекватного и своевременного осуществления реформ в таких секторах, как обеспечение верховенства закона, борьба с коррупцией, таможня и налогообложения, а также правоприменения.

"Как и в случае с другими развивающимися рынками, риски ухудшения перспектив роста выросли из-за неопределенности воздействия (коронавируса) COVID-19 на глобальный рост и цены на сырье", - отмечает агентство.

По его мнению, цикл смягчения ставки НБУ, снижение притока нерезидентов в ОВГЗ, увеличение дефицита счета текущих операций и рост глобальной неопределенности приведут к ослаблению гривны в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Fitch отмечает, что потребности во внешнем финансировании останутся за все еще большие выплаты по госдолгу и увеличение дефицита текущего счета. Внешние выплаты правительства и НБУ в счет амортизации долга возрастут до $ 5,0 млрд в 2020 году и $ 4,8 млрд в 2021 году (из них выплаты по еврооблигациям составят $ 2,4 млрд).году.

"Риски, вызванные волатильностью международного финансового рынка, задержками в утверждении программы МВФ или сильнее, чем ожидалось, внутренним спросом, определять будущие темпы и масштабы цикла смягчения", - отмечается в обзоре.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рост ВВП это хорошо, но ведь это за счёт манипулирования цифрами. Понизили гривну - вырастут поступления от обмена валюты экспортёрами. И с какой величины Ввп нужно будет половину отдавать заёмщикам, это то что Яресько провернула и смылась к себе домой.
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