В Украине резко подорожает доллар: аналитик озвучил новую стоимость гривни

В Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6-27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,7 грн", – рассказывает эксперт.

Решение Якова Смолия об отставке будет продолжать давить на курс, рассказывает Иосуб. Речь идет даже не столько о решении, сколько о вскрытых проблемах с независимостью НБУ.

"В худшем случае это может привести к сворачиванию сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями, росту доходности облигаций в национальной и иностранной валюте, негативным рейтинговым действиям со стороны международных рейтинговых агентств. Если независимость НБУ в проводимой денежно-кредитной политике действительно будет поставлена под сомнение, среднесрочной целью для курса доллара станут уровни конца марта, выше 28 грн", – отмечает аналитик.

К слову, Национальный банк в Украине не устанавливает курс доллара, а всего лишь сглаживает колебания на рынке (скупает и продает валюту). Однако, любая политическая новость о важных кадровых решениях вызывает опасения у участников валютного рынка.

Со временем такая новость может быть "отыграна" рынком и курс вернется в прежний диапазон, однако турбулентность так или иначе приведет к колебаниям на валютном рынке.

Также стоит отметить, что девальвация гривни уже заложена в бюджете страны. Если курс останется стабильным, выполнить доходную часть главного финансового документа не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.