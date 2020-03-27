В Украине резко обрушились цены на аренду квартир: стоит ли менять жилье

В Украине из-за карантина спрос на аренду упал на 70%, квартиры на длительный срок упали в цене на 30%, а посуточная аренда – в два раза. Эксперты советуют: для тех, кто уже давно думал поменять съемное жилье, карантин – лучший период.
Подробнее о том, что будет с рынком недвижимости после аренды и стоит ли менять жилье, читайте в материале OBOZREVATEL.
Что по ценам
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве упала от 8-10 до 6-8 тыс. грн за месяц. Двушки, трешки подешевели на 2-3 тыс. грн в месяц. Эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк отмечает: цена может снизиться еще более значительно: карантин продлится как минимум до 24 апреля, а после еще пройдет несколько месяцев, пока арендаторы восстановят платежеспособность.
"Если у вас есть финансовая возможность сейчас менять квартиру – да, это хорошая возможность воспользоваться низкими ценами. Даже если низкие цены будут удерживать не так долго, есть возможность получить хорошее жилье в тех районах, которые обычно пользуются большим спросом и где сложно найти хорошее жилье по приемлемым ценам", – рассказывает Бабуряк.
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Как долго будут удерживать низкую аренду
Владельцы квартир предлагают "скидку" на период в два-три месяца, а после хотят восстановить прайс, который действовал до карантина. Однако учитывая отсутствие платежеспособных арендаторов, многие готовы идти на уступки.
"В договоре можно четко прописать, как будет менять цена и какие условия ее пересмотра. Это тоже своеобразный риск. Никто не может сейчас точно ответить, когда закончится карантин и что будет с экономикой после него. Рынок недвижимости – лакмусовая бумага для ситуации в экономике. Вполне возможно, что рынок провалиться и до конца года", – рассказывает риелтор.
Как правильно арендовать
Чтобы не попасться на удочку мошенников, пи заключении договора аренды жилья, следует установить личность арендодателя (паспорт) и проверить, что он действительно является владельцем жилья (оригинал договора купли-продажи, дарения и т.д.). В Госреестре имущественных прав нужно убедиться, что у квартиры нет других владельцев, которые могут претендовать на жилье.
В договоре аренды следует указать информацию об объекте аренды, срок аренды, порядок внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, условия досрочного расторжения договора. Обязательно следует подписать акт приема-передачи жилья, в котором подробно описать, что в нем находится, в каком состоянии (повреждения), зафиксировать показания счетчиков.
"Если заключать договор на срок до трех лет, то заверять договор у нотариуса не нужною. Важно, чтобы все возможные споры и варианты их решения были предусмотрены в договоре", – отмечает эксперт в сфере недвижимости.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине взлетели цены на аренду жилья. Подорожание в сентябре, по оценкам экспертов, составляет около 20%. Главная причина - повышенный спрос со стороны студентов, которые начали искать себе съемные квартиры после начала учебного года.
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