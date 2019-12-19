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19 декабря • обновлено в 17:56
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В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

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Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30% и это является одним из крупнейших приростов в Европе.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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ВВП за 12 месяцев уже составляет 145,77 млрд дол, тогда как МВФ прогнозировал на конец 2019 года только 134,89 млрд дол.

"Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+3,68 млрд долларов к ВВП в третьем квартале 2018 года), по результатам третьего квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 26,69%", – написал Компаниец.

Он отметил. что реальный ВВП за третий квартал вырос на 4,1% (один из самых высоких приростов в Европе в третьем квартале), а дефлятор составил 6,8%.

Экономист добавил, что эти результаты еще можно записать к результатам правительства Гройсмана и считать условным нулем для правительства Гончарука. "Но самое интересное с приростом ВВП будет в четвертом квартале, темпы прироста ВВП должны будут снизиться после существенного падения промышленности и индекса сельскохозяйственной продукции в начале четвертого квартала", – написал Компаниец.

В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

Владимир Компаниец

В Украине рекордно вырос ВВП: на сколько он опередил прогнозы МВФ

Владимир Компаниец

Как сообщал OBOZREVATEL, также Комппаниец сообщил о рекордном уровне международных резервов НБУ. По его информации, в ноябре 2019 они достигли 70-ти месячного максимума и составляют 12,5 млрд долл.

Экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%. Однако это значит, что Украине придется отдавать больше долгов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
ВВП Экономика Украины МВФ
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