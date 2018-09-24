В Украине рекордно подорожал популярный продукт

В Украине из-за острого дефицита резко подорожал лук, побив исторический рекорд.

Как говорится в сюжете ТСН, климат забрал у фермеров чуть ли не половину урожая, а цены взлетели еще в сезон. Кроме того, неурожай наблюдается в Европе, где также претендуют на овощ из Украины.

Так, на оптовом рынке лук можно приобрести за 7-9 гривен за килограмм. А в магазине и на центральных рынках он стоит до 15 грн, хотя весной цена падала до 2 гривен.

Еще дороже продают белый и фиолетовый лук: цена в розницу доходит до 50-60 гривен за кг. А самым ценным в Украине является "Ялтинский". Однако его выращивают не в аннексированном Крыму, а в Херсонской области.

При этом самым популярным все еще остается круглый, золотистый, репчатый лук, который украинцы покупают мешками. В свою очередь продавцы утверждают, что буквально на днях продукт еще больше подорожает, потому что его "очень мало".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о росте потребительских цен, который ожидается в 2019 году.