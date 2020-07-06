В Украине развернулся курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В Украине курс доллара после резкого скачка, который был спровоцирован новостью об отставке главы НБУ Якова Смолия, перешел к плавному укреплению. На разных сегментах рынка валюта подешевела на 5-15 коп.
О том, сколько стоит доллар в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 6 июля
доллар – 27,17 грн (минус 1 коп.);
евро – 30,50 грн (-15 коп.) .
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,9 грн/$ (-10 коп.)
Продажа – 27,25 грн/$ (-5 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,96 грн/$ (-4 коп.)
Продажа – 27,13 грн/$ (- 9 коп.)
Как сообщал OBOZREVATEL, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке.
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.