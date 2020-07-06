В Украине развернулся курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В Украине курс доллара после резкого скачка, который был спровоцирован новостью об отставке главы НБУ Якова Смолия, перешел к плавному укреплению. На разных сегментах рынка валюта подешевела на 5-15 коп.

О том, сколько стоит доллар в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 6 июля

доллар – 27,17 грн (минус 1 коп.);

евро – 30,50 грн (-15 коп.) .

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

В Украине незначительно подешевел доллар, говорится в справке НБУ НБУ

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,9 грн/$ (-10 коп.)

Продажа – 27,25 грн/$ (-5 коп.)

Курс доллара в банках снизился minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,96 грн/$ (-4 коп.)

Продажа – 27,13 грн/$ (- 9 коп.)

Курс доллара в обменниках finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб предупредил, что в Украине до 10 июля курс доллара вырастет с 26,77 до 27,6 грн/$. По его оценкам, таким образом рынок отреагирует на решение главы НБУ Якова Смолия об отставке.