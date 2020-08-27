В Украине развернулся курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках
В Украине 27 августа курс доллара после незначительного подорожания развернулся на всех сегментах валютного рынка. Ощутимее всего валюта подешевела в банках – на 10 копеек, в обменниках же доллар потерял всего 5 копеек.
Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 27 августа
доллар США – 27,38 грн (-5 копеек)
евро – 32,28 грн (-12 копеек)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,2 грн/$ (-10 копеек)
Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,35 грн/$ (-5 копеек)
Продажа – 27,45 грн/$ (без изменений)
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.
Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.