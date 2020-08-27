В Украине развернулся курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках

В Украине 27 августа курс доллара после незначительного подорожания развернулся на всех сегментах валютного рынка. Ощутимее всего валюта подешевела в банках – на 10 копеек, в обменниках же доллар потерял всего 5 копеек.

Подробнее о курсе валют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 27 августа

доллар США – 27,38 грн (-5 копеек)

евро – 32,28 грн (-12 копеек)

Справочный курс доллара развернулся НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,2 грн/$ (-10 копеек)

Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений)

Курс доллара в банках снизился minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,35 грн/$ (-5 копеек)

Продажа – 27,45 грн/$ (без изменений)

Доллар в обменниках подешевел tables.finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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