В Украине развернется курс доллара: в НБУ показали новую стоимость

В Украине курс доллара после выходных, 27 июля, снизится с 27,87 до 27,75 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Позитивная новость, которая могла повлиять на снижение стоимость валюты – Минфин разместил еврооблигации на $2 млрд с погашением в марте 2033 года и с доходностью 7,25% годовых.

Проще говоря, это кредит, который государство берет на открытом рынке. Если МВФ дает кредит с определенными условиями, но под около 2-3% годовых, то на открытых рынках, без каких-либо условий Украина может получить долг под 7,2%.

Курс доллара в Украине изменится НБУ

К слову, согласно индексу Биг Мака, украинская валюта занимает пятое место в списке самых недооцененных валют мира. К такому выводу издание The Economist пришло, изучив покупательскую способность валют разных стран.

Так, в американском ресторане за БигМак просят $5,71, а в Украине 59 грн. То есть курс якобы должен быть 10,33 грн/$. Но это оценка очень примерная, она показывает всего лишь покупательскую способность гривни по отношению к доллару.

Это не значит, что валюта должна столько стоить, или что на этот рейтинг должен кто-либо равняться. Сейчас курс доллара определяется ситуацией на валютном рынке – балансом между спросом и предложением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.