В Украине развернется курс доллара: аналитики озвучили новую стоимость

В Украине курс доллара после значительного скачка развернулся. В ближайшую неделю, уверены опрошенные аналитики, гривня плавно пойдет вверх, а доллар опустится ниже психологической отметки в 27 грн/$.

О том, как и когда будет меняться курс доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара может развернуться на 180 градусов

После отставки главы НБУ Якова Смолия курс доллара взлетел на 40 копеек, но постепенно начал снижаться. Такая тенденция продолжится и следующую неделю, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – рассказывает OBOZREVATEL Иосуб.

К слову, на минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще рос, а на других сегментах доллар снизился на 0,2-1,1%.

Несмотря на отставку Смолия, НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне. Импортеры ведут себя спокойно, а спрос со стороны населения и спекулянтов был достаточно быстро сбит.

Что влияет на курс доллара:

спрос со стороны населения на валюту снизился;

импортеры не стали скупать валюту;

Нацбанк контролирует курс доллара;

иностранцы продают облигации внутреннего госзайма.

Курс доллара в Украине снизится Pixabay

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: среди важных новостей, способных повлиять на рынок, можно выделить заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар. "В ближайшее время гривня сохранит стабильность и будет двигаться в диапазоне 26,9-27,1 грн/$", – прогнозирует Шевчишин. .

Таким образом, тенденция развернется на 180 градусов и после подорожания доллар будет дешеветь, уверены аналитики.

В МВФ требуют обеспечить независимость НБУ

Пока президент настаивает на том, чтобы курс доллара вырос до 30 грн/$, в МВФ повторяют: чтобы продолжить сотрудничество с Украиной, новый глава НБУ должен не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

С таким обращением выступил официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. По его словам, программа базируется на этих параметрах. Люнгман отмечает, что независимость центробанка – это не абстрактная концепция. Существует четкая связь между независимостью центрального банка и экономическими результатами.

"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", – сказал он в интервью Liga.

Чтобы искусственно поднять курс доллара, Нацбанк должен активно печатать гривню (это увеличит спрос на валюту) и самостоятельно скупать доллары с рынка. Сделать это можно очень быстро, вот только плачевных последствий после этого не избежать.

Сейчас, несмотря на глубокий экономический кризис, ни скачка цен, ни резкого подорожания доллара нет, добавляет финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Если же напечатать гривню, количество денег в экономике увеличится, вырастет спрос на товары и услуги. Но практически сразу же после этого вырастут цены. Что может измениться:

Инфляция будет расти следом за курсом. В Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

По подсчетам Мазуренко, при резком подорожании доллара до 30 грн/$, рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 2,2 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 30 грн может вырасти в цене на 30-45 копеек).

Следом за газом и бензином, но с определенным отставанием, начнут расти в цене и другие коммунальные услуги: горячая вода, отопление и даже холодная вода и электроэнергия.