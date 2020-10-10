В Украине может развернуться курс доллара: аналитик назвал цену

В Украине курс доллара может развернуться и после долгого роста перейти к снижению. Уже через неделю американская валюта может стоить около 28,1 грн/$ (10 октября доллар стоит 28,3 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – отмечает эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,31 грн до 28,28 грн (-0,1%).

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, НБУ ожидает увеличения валютных поступлений от экспортеров в ближайшие месяцы. У аграриев сейчас началась активная фаза экспорта урожая, а значит предложение валюты вероятно возрастет. Шевченко отметил, что НБУ продолжит политику гибкого курсообразования.

НБУ видит несколько причин, почему в сентябре спрос на валюту увеличился. Это, в частности, оживление со стороны импортеров и погашение Минфином облигаций нерезидентов. Шевченко заявил, что Нацбанк не имеет никаких курсовых целей, курс полностью зависит от ситуации на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.