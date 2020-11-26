В Украине распространяют фальшивки: как работает схема

Фальшивые деньги в Украине открыто рекламируют в социальных сетях и даже с помощью гугла. Чаще всего объявления ведут в Telegram-каналы, где указан контакт продавца. Минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5, либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить "посылку".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Один из продавцов фальшивок заявил: его товар не "раскусит" даже терминал. В целом же дельцы советуют раздавать купюры в транспорте, в ларьках, на рынках: везде, где нет возможности проверить купюры с помощью специального оборудования (такое используют, например, в супермаркетах).

Как распространяют фальшивки

Оплачивать фальшивки нужно с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники. Цены зафиксированы в гривне и ежедневно пересчитываются в биткоины. Фальшивомонетчики располагают целой сетью в Украине.

Первый этап: поставки самой "валюты". Деньги печатают, завозят с неподконтрольной территории или даже из других стран.

Второй этап: продажа подделок . Это самый выгодный способ отмыть полученные средства. Если пытаться самим распространить, можно легко попасться. Поэтому подделки перепродают по цене в 30% номинала.

Третий этап: уже оплаченные "деньги" доставляют "кладами". Для этого нанимаются сотни украинцев в разных городах Украины. Их задача получить "валюту" по "Новой почте" (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать под деревом, рядом с домом .

Поддельные деньги продают в интернете

"Выбираете район и "кладом" получите деньги. Пришлет точку на карте и фотографию. Получите, отпишитесь. Когда будете забирать, хорошо осмотритесь по сторонам. Наши деньги принимают даже банкоматы, но лучше использовать анонимные переводы и не на свою карту", – рассказывает OBOZREVATEL один из продавцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.