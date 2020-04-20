В Украине проверят всех клиентов банков: чьи переводы могут заблокировать и какие документы потребуют

В Украине ужесточат проверку всех клиентов банков и финансовых учреждений. Уже 28 апреля вступит в силу новый закон о финансовом мониторинге. Часть операций могут заблокировать, а с клиентов потребуют дополнительные документы.

О том, кого и как проверят, читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие операции проверят?

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

обмен банкнотами, перевод средств за границу;

финансовые операции с клиентами с высоким уровням риска;

все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Кроме того, чтобы проводить переводы на сумму от 5 тыс. грн, нужно обязательно пройти идентификацию. То есть банк или финансовое учреждение обязательно должны "познакомиться" со своим клиентом, проверить его документы.

"С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств", – заявили в пресс-службе НБУ. Эти нормы не коснутся:

оплату коммуналки ;

оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн;

переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

снятие средств со своего счета.

Что, если банк проверит операцию и возникнут подозрения?

Операцию могут заблокировать до момента выяснения обстоятельств. Как рассказал OBOZREVATEL экономист Василий Невмержицкий, который также работает в одном из крупных банков, чтобы подтвердить легальность сделки, придется предоставить дополнительные документы.

Например, подтвердить источник происхождения средств. Это может быть налоговая декларация, документы, которые подтверждают продажу автомобиля, недвижимости и т.п.

"У банка есть два вида мониторинга. Обязательный, который предусмотрен законом, и необязательный, который банк для себя разрабатывает сам. Условно идет распределение по клиентуре и понимание его доходов. Если, например, у вас зарплата пять тысяч гривен и вам приходит большая сумма, операцию могут заблокировать. В таком случае лучше заранее позвонить в банк и сказать: "согласно вот этого договора, я буду проводить транзакцию, есть ли у вас вопросы?" – рассказывает экономист.

"Если, например, у вас зарплата пять тысяч гривен и вам приходит большая сумма, операцию могут заблокировать. В таком случае лучше заранее позвонить в банк и сказать: "согласно вот этого договора, я буду проводить транзакцию, есть ли у вас вопросы?" – рассказывает экономист.

Банки превращаются в cемейных врачей, рассказывает Невмержицкий, они должны собрать информацию о своих клиентов, прежде чем предоставлять любую услугу.

В ПриватБанке OBOZREVATEL рассказывают: "В связи с вступлением нового закона в силу многие процессы в стране и в банке будут меняться, и банк работает над этим. Но на текущий момент нет возможности точно сказать "было-стало" в связи с тем, что не все инструкции получены от НБУ и реализованы или готовы к реализации в Банке. Но можно утверждать, что у банка остаются обязательства по контролю за операциями клиента".

Бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен из-за операций в тени. Причем касается это как физических, так и юридических лиц. В то время как бизнес отмывает деньги через фейковые операции, простые украинцы получают зарплаты "в конвертах" и при этом еще и претендуют на субсидии.