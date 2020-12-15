В Украине приняли бюджет на 2021-й: деньги забрали у врачей и пенсионеров и отдадут прокурорам и "ФОПам"

В Украине в целом 289 голосами приняли бюджет страны на 2021 год (№4000) (чтобы ознакомиться с результатами голосования, доскролльте новость до конца). Под давлением международных кредиторов бюджет на пенсии и зарплаты решили урезать, в то же время расходы на медицину, как того просило профильное ведомство, не повысили.

О том, что нужно знать о новом документе и на ком он отобразится, читайте в материале OBOZREVATEL.

Минимальную зарплату в 2021-м повысят дважды. С 1 января – до 6 тыс. грн, а с 1 декабря – до 6,5 тыс. Стоит отметить, что еще в первом чтении второе повышение планировалось на июль. Но чтобы сократить расходную часть (так требовал МВФ), Кабмин пошел на уступки. Вместе с тем сократили и поступления в Пенсионный фонд. Более того, как показал опыт прошлых лет, на самом деле после повышения минималки растут и общие поступления в бюджет за счет увеличение средней зарплаты, пополнения бюджета налогами.

Что изменили после первого чтения:

расходы сократили (с 1,33 до 1,328 трлн грн);

доходы увеличили (с 1,071 до 1,092 трлн грн);

дефицит уменьшили (с 2,6 до 2,5 трлн грн).

На что сократили расходы:

на инвестиционные проекты на 1,129 млрд грн;

Минобразования на 4,079 млрд грн;

Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн;

Государственного фонда регионального развития на 4,86 млрд грн.

На что увеличили расходы:

МВД на 797,4 млн грн;

Госпотребслужбы на 538,1 млн грн;

МИД на 498,2 млн грн;

Минздрав на 3,94 млрд грн;

Минэнерго на 350 млн грн;

Офис генпрокурора на 2 млрд грн.

Около 40% работающих украинцев платят взносы "на пенсии" с минимальной зарплаты. И чем она выше, тем выше минимальный взнос. Помимо этого, еще 8,5 млрд грн решили забрать из ПФУ. В результате осовременивание пенсий на 11% в марте могут перенести на более поздний период.

Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на прибавку в размере около 30%. Кроме того, отменили ранее утвержденное повышение зарплат учителям. Им должны были пересчитатьоклады по ранее принятому закону,но решение отсрочили. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.

"Офис президента не забрал у себя ни одной копейки, хотя и обещал", – прокомментировал принятое решение замглавы профильного комитета Ярослав Железняк.

Также повезло физлицам-предпринимателям (ФОПам) – они смогут получить по 8 тыс. грн компенсации за время январского локдауна (на это выделят около 12 млрд грн), кроме того, их частично освободили от единого соцвзноса и от обязанности вести честный учет, а, значит – платить честные налоги. На них у Кабмина деньги нашлись. Кроме того, для первой группы введут налоговые каникулы на весь период действия ужесточенных ограничений. То есть они смогут не платить налоги.

"Мы предусмотрели фонд для вакцинирования населения и для увеличения зарплат медицинских сотрудников. Этот вопрос будет урегулирован по итогам первого квартала. Что касается учителей, то учитель первой категории, который получает 7580 грн, будет получать 9511 грн", – ответил министров финансов Сергей Марченко.

Содержание каждого депутата в 2021-м обойдется украинцам в 6 млн грн. В эту сумму входят все расходы: начиная от зарплаты и заканчивая расходами на автопарк и печать документов. В целом же расходы на Верховную Раду составят 2,5 млрд грн, хотя еще в прошлом году они были на уровне 2 млрд грн.

Помимо оклада, депутатам также положены расходы на выполнение своих функций (расходы размером в еще одну зарплату), а также компенсация аренды квартиры (около 19 тыс. грн в месяц), 25 прожиточных минимумов на помощников (с 2021-го это 56,7 тыс. грн).

МВФ настоятельно просил Минфин сократить дефицит, то есть уменьшить разницу между расходами и доходами. Чтобы удовлетворить такое требование, правительство не только сократило расходы, в том числе за счет социальной сферы, но и решило увеличить показатель по доходам.

"Ситуация такая, что бюджет будет невозможно исполнить без сотрудничества с международными организациями, – говорит глава Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак .– Это означает риск повторения бюджетного кризиса текущего года".

Расходы по министерствам и ведомствам:

Аппарат Верховной Рады – 2,5 млрд грн;

Государственное управление делами – 2,8 млрд грн (дачи, еда, санатории для власть имущих);

Секретариат Кабмина – 1,1 млрд грн;

Госслужба статистики – 1,2 млрд грн;

комиссия по азартным играм – 115,9 млн грн;

Офис генпрокурора – 11,5 млрд грн;

МВД – 85,3 млрд грн;

Администрация пограничной службы – 13,3 млрд грн;

Нацполиция – 34,5 млрд грн;

Минэкономразвития – 12,8 млрд грн;

МИД – 5,3 млрд грн;

Министерство по вопросам ветеранов – 615,8 млн грн;

Министерство образования и науки – 35,8 млрд грн;

Минэнерго – 5,3 млрд грн;

Минсоцполитики – 310,6 млрд грн;

Пенсионный фонд Украины – 195,3 млрд грн;

Министерство цифровой трансформации – 456,1 млн грн;

Министерство инфраструктуры – 1,7 млрд грн;

Государственная таможенная служба – 4,5 млрд грн;

Государственная налоговая служба – 10,5 млрд грн;

Минфин – 188 млрд грн (из них 156 млрд грн на госдолг);

Министерство культуры – 10,09 млрд грн;

СБУ – 14,7 млрд грн;

Фонд госимущества Украины –743 млн грн.

Где брать эти доходы – главный вопрос. Возможно, поможет значительное ускорение инфляции. Если раньше и правительство, и Нацбанк ориентировались на уровень роста цен меньше 5%, то сейчас на 2021-й анонсируют уже 7,3%.

То есть, разогнав инфляцию, в результате можно увеличить обороты и налоговые поступления с них. "Но если инфляция будет меньше – бюджет получит меньше доходов. Также в бюджете заложены некоторые предпосылки к улучшению администрирования налогов и, соответственно, поступлений", – в комментарии OBOZREVATEL рассказал бывший и.о. министра экономики Украины Павел Кухта.

Кому достанется украинский бюджет

расходы на оборону и безопасность составят 267 млрд грн (увеличатся на 21 млрд по сравнению с 2020-м);

образование обойдется в 174 млрд грн;

бюджет на медицину составит 159 млрд грн (на 27,5 млрд грн больше 2020-го и на 37 млрд грн меньше потребности);

на социалку выделят 324 млрд грн (плюс 7,5 млрд грн);

на "Большое строительство" отдадут 150 млрд (плюс 20,7 млрд).

При этом всего страна планирует в следующем году взять кредитов на общую сумму в 24,5 млрд долларов. К примеру, только у Международного банка реконструкции и развития хотят взять 2,3 млрд долларов. Также важно отметить, что расходы, например, на Государственное управление делами, которое занимается содержанием санаториев, дач, обеспечением продуктам президента и представителей власти, даже превышают расходы на Верховную Раду.

Главные показатели:

Рост ВВП – 4,6%

Инфляция – 7,3%

Среднемесячная зарплата – 13 600 грн

Уровень безработицы – 9,2%

Курс, который заложен в бюджете – 29,1 грн/$.

Отметим, решение поддержали "Слуга народа", "За майбутне", "Батькивщина", при этом ОПЗЖ, "Голос" и "Европейская солидарность" не дали ни одного голоса.

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Бюджет Украины приняли в угоду МВФ. И у самых нардепов, и у экспертов есть вопросы к тому, удастся ли наполнить казну с учетом, что на непопулярные меры, к примеру, с "ФОПами", власть пойти отказалась. А популизм и экономика несовместимы. Но если для физлиц-предпринимателей правительство создало особые условия, то для пенсионеров, бюджетников наоборот – рост зарплат и пенсий переносят.