В Украине подорожают доллар и евро: каким будет курс НБУ в понедельник
Нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн. А евро – 32,85 грн.
Стоимость американской валюты по сравнению с курсом в пятницу увеличена на 4 копейки. Курс евро вырос на 12 копеек. Об этом свидетельствую данные на сайте регулятора.
Курс НБУ на 7 сентября
1 доллар США – 27,73 грн
1 евро – 32,85 грн.
Сколько стоит доллар в субботу, 5 сентября
В субботу, 5 сентября, средний курс валют в обмениках установлен на таком уровне:
Доллар:
Покупка – 27,60 грн/$
Продажа – 27,76 грн/$
Евро:
Покупка – 32,67 грн/€
Продажа – 32,86 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).