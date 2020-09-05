В Украине подорожают доллар и евро: каким будет курс НБУ в понедельник

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:41, 5.09.2020 Обновлено: 10:11, 5.09.2020

Нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн. А евро – 32,85 грн.

Стоимость американской валюты по сравнению с курсом в пятницу увеличена на 4 копейки. Курс евро вырос на 12 копеек. Об этом свидетельствую данные на сайте регулятора.

Курс НБУ на 7 сентября

  • 1 доллар США – 27,73 грн

  • 1 евро – 32,85 грн.

Курс Нацбанка на понедельник, 7 сентября.
НБУ

Сколько стоит доллар в субботу, 5 сентября

В субботу, 5 сентября, средний курс валют в обмениках установлен на таком уровне:

Доллар:

  • Покупка – 27,60 грн/$

  • Продажа – 27,76 грн/$

Курс доллара в обменника в субботу, 5 сентября.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,67 грн/€

  • Продажа – 32,86 грн/€

Курс евро в обменника в субботу, 5 сентября.
kurs.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

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