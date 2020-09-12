В Украине подорожают доллар и евро: НБУ опубликовал курс на понедельник

В Украине в понедельник, 14 сентября, подорожают доллар и евро. НБУ поднял курс американской валюты, которая приблизилась к отметке в 28 грн, а европейская перешагнула черту 33 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 14 сентября

1 доллар США – 27,90 грн (+7 коп.)

1 евро – 33,06 грн (+10 коп).

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Официальный курс валют на 14 сентября. НБУ

Курс валют в обменниках в субботу, 12 сентября

Доллар:

Покупка – 27,86 грн/$

Продажа – 27,99 грн/$

Курс доллара в обменниках в субботу, 12 сентября. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 33,00 грн/€

Продажа – 33,16 грн/€

Курс евро в обменниках в субботу, 12 сентября. kurs.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 11 сентября, не изменился и остался на уровне 27,83 грн. А вот стоимость евро поднялась сразу на 20 копеек – до 32,96 грн.