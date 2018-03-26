В Украине подорожали доллар и евро

В Украине в понедельник, 26 марта, вырос курс доллара и евро по отношению к гривне.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни по отношению к европейской валюте на уровне 32,67 грн/€.

Это на 9 копеек больше, чем в пятницу, 23 марта.

В то же время доллар за выходные подорожал на 1 копейку до 26,26 грн/$.

Напомним, в Нацбанке называли причины изменения курса гривни.

Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.