В Украине подорожали доллар и евро

В Украине в понедельник, 26 марта, вырос курс доллара и евро по отношению к гривне.
В частности, НБУ установил официальный курс гривни по отношению к европейской валюте на уровне 32,67 грн/€.
Это на 9 копеек больше, чем в пятницу, 23 марта.
В то же время доллар за выходные подорожал на 1 копейку до 26,26 грн/$.
Напомним, в Нацбанке называли причины изменения курса гривни.
Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.
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