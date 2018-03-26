УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

В Украине подорожали доллар и евро

989Читать новость на украинском

В Украине в понедельник, 26 марта, вырос курс доллара и евро по отношению к гривне.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни по отношению к европейской валюте на уровне 32,67 грн/€.

Это на 9 копеек больше, чем в пятницу, 23 марта.

Новости
"Как сложится": в НБУ рассказали, что будет с курсом гривни

В то же время доллар за выходные подорожал на 1 копейку до 26,26 грн/$.

Напомним, в Нацбанке называли причины изменения курса гривни.

Ранее "Обозреватель" опубликовал рекомендации экспертов, когда лучше всего покупать и продавать доллар в Украине.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на Обозревателе.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги