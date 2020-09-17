В Украине подорожали доллар и евро: сколько стоят в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:56, 17.09.2020 Обновлено: 10:27, 17.09.2020

Официальный курс доллара в четверг, 17 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,11 грн. Также выросла стоимость евро – до 33,38 грн (+4 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 17 сентября

  • 1 доллар США – 28,11 грн;

  • 1 евро – 33,38 грн.

Официальный курс валют.
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,94 грн/$ (-3 коп.);

  • Продажа – 28,22 грн/$ (-1 коп.).

Курс доллара в банках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,78 грн/€ (-12 коп.);

  • Продажа – 33,38 грн/€ (-8 коп.).

Курс евро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,01 грн/$;

  • Продажа – 28,09 грн/$.

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,94 грн/€;

  • Продажа – 33,05 грн/€.

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,02 грн/$;

  • Продажа – 28,07 грн/$.

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,03 грн/€;

  • Продажа – 33,16 грн/€.

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 16 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 28,05 грн. А вот стоимость евро поднялась до 33,34 грн (+9 коп.).

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