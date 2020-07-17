В Украине подорожали доллар и евро: курс валют на 17 июля

Официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+15 коп.). Справочный курс евро составляет 31,12 грн (+9 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 17 июля

100 долларов США – 2727 грн;

100 евро – 3112 грн.

Курс валют НБУ НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,27 грн/$

Продажа – 27,41 грн/$

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 31,07 грн/€

Продажа – 31,19 грн/€

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,30 грн/$

Продажа – 27,40 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 31,05 грн/€

Продажа – 31,20 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,33 грн/$

Продажа – 27,40 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 30,90 грн/€

Продажа – 31,05 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс гривни к доллару вырос и установился на уровне 27,11 грн (-3 копейки за сутки). Европейская валюта подорожала на 26 копеек за сутки – до 31,03 грн. Таким образом евро взлетел до максимальных отметок за год.