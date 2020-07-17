В Украине подорожали доллар и евро: курс валют на 17 июля
Курс валют в Украине 17 июля . Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+15 коп.). Справочный курс евро составляет 31,12 грн (+9 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 17 июля
100 долларов США – 2727 грн;
100 евро – 3112 грн.
Курс валют НБУ НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,27 грн/$
Продажа – 27,41 грн/$
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 31,07 грн/€
Продажа – 31,19 грн/€
Курс евро в банках Минфин
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,30 грн/$
Продажа – 27,40 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 31,05 грн/€
Продажа – 31,20 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,33 грн/$
Продажа – 27,40 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 30,90 грн/€
Продажа – 31,05 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс гривни к доллару вырос и установился на уровне 27,11 грн (-3 копейки за сутки). Европейская валюта подорожала на 26 копеек за сутки – до 31,03 грн. Таким образом евро взлетел до максимальных отметок за год.