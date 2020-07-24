В Украине подорожали доллар и евро: курс валют на 24 июля

Ярослав Маркин Mакроэкономика 10:08, 24.07.2020 Обновлено: 11:09, 24.07.2020

Официальный курс доллара в пятницу, 24 июля, вырос и установился на уровне 27,87 грн (+9 коп.). Справочный курс евро составил 32,23 грн (+4 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 24 июля

  • 100 долларов США – 2787 грн;

  • 100 евро – 3223 грн.

Курс валют в Украине
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,72 грн/$

  • Продажа – 28,04 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,87 грн/€

  • Продажа – 32,46 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,72 грн/$

  • Продажа – 27,86 грн/$

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,20 грн/€

  • Продажа – 32,35 грн/€

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,75 грн/$

  • Продажа – 27,65 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,38 грн/€

  • Продажа – 31,50 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 23 июля, вырос и установился на уровне – 27,77 грн (+11 коп.). Справочный курс евро составил 32,18 грн (+51 коп.).

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