В Украине подорожали доллар и евро: какой курс в банках и обменниках
Нацбанк Украины на понедельник, 7 сентября, установил официальный курс доллара на уровне 27,73 грн (+4 коп.). Также пошла вверх стоимость евро – 32,85 грн (+12 коп.).
Об этом свидетельствую данные на сайте НБУ.
Курс НБУ на 7 сентября
1 доллар США – 27,73 грн
1 евро – 32,85 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,55 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 27,80 грн/$ (-2 коп.)
Евро:
Покупка – 32,35 грн/€ (0 коп.)
Продажа – 32,90 грн/€ (0 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,22грн/$
Продажа – 27,31 грн/$
Евро:
Покупка – 32,37 грн/€
Продажа – 32,47 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,65 грн/$
Продажа – 27,69 грн/$
Евро:
Покупка – 32,60 грн/€
Продажа – 32,67 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).