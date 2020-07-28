В Украине подорожал евро: курс валют на 28 июля

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:38, 28.07.2020

Официальный курс доллара во вторник, 28 июля, не изменился, оставшись на уровне понедельника27,75 грн. А вот евро подорожал – до 32,60 грн (+38 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 28 июля

  • 100 долларов США – 2775 грн;

  • 100 евро – 3260 грн.

Курс валют в Украине
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,54 грн/$

  • Продажа – 27,84 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,03 грн/€

  • Продажа – 32,66 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,56 грн/$

  • Продажа – 27,67 грн/$

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,35 грн/€

  • Продажа – 32,48 грн/€

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,59 грн/$

  • Продажа – 27,65 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,15 грн/€

  • Продажа – 32,24 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после нескольких недель роста перешел к плавному снижению. На всех сегментах валютного рынка гривня укрепилась на 10-15 копеек и уверенно опустилась ниже психологической отметки в 28 грн/$.

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