В Украине подорожал евро: курс валют на 28 июля
Официальный курс доллара во вторник, 28 июля, не изменился, оставшись на уровне понедельника – 27,75 грн. А вот евро подорожал – до 32,60 грн (+38 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 28 июля
100 долларов США – 2775 грн;
100 евро – 3260 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,54 грн/$
Продажа – 27,84 грн/$
Евро:
Покупка – 32,03 грн/€
Продажа – 32,66 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,56 грн/$
Продажа – 27,67 грн/$
Евро:
Покупка – 32,35 грн/€
Продажа – 32,48 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,59 грн/$
Продажа – 27,65 грн/$
Евро:
Покупка – 32,15 грн/€
Продажа – 32,24 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара после нескольких недель роста перешел к плавному снижению. На всех сегментах валютного рынка гривня укрепилась на 10-15 копеек и уверенно опустилась ниже психологической отметки в 28 грн/$.