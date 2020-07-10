В Украине подешевел доллар и подорожал евро: курс валют на 10 июля

Андрей Довгань Mакроэкономика 09:42, 10.07.2020 Обновлено: 10:26, 10.07.2020

Официальный курс доллара в пятницу, 10 июля, снизился и установился на уровне26,93 грн (-1 коп.). Справочный курс евро составляет 30,53 грн (+10 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 10 июля

  • 100 долларов США – 2693 грн;

  • 100 евро – 3053 грн.

Курс валют в Украине
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 26,83 грн/$

  • Продажа – 27,07 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 30,14 грн/€

  • Продажа – 30,71 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 26,92 грн/$

  • Продажа – 27,02 грн/$

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 30,33 грн/€

  • Продажа – 30,44 грн/€

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 26,95 грн/$

  • Продажа – 26,99 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 30,28 грн/€

  • Продажа – 30,35 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 9 июля, установился на уровне – 26,95 грн (+2 коп.). Справочный курс евро составляет 30,42 грн (+2 коп.).

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