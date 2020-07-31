В Украине подорожал евро: какой курс валют в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:42, 31.07.2020 Обновлено: 09:46, 31.07.2020

НБУ в пятницу, 31 июля, второй день подряд оставил без изменений официальный курс доллара, но поднял стоимость евро на 7 копеек. А вот в обменниках на этом фоне валюта начала дорожать.

Курс НБУ на 31 июля

  • 1 доллар США – 27,69 грн;

  • 1 евро – 32,54 грн.

Курс валют в Украине 31 июля
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,52 грн/$

  • Продажа – 27,79 грн/$

Курс валют в Украине 31 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,05 грн/€

  • Продажа – 32,67 грн/€

Курс валют в Украине 31 июля
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,58 грн/$ (-3 коп.)

  • Продажа – 27,68 грн/$ (0 коп.)

Курс валют в Украине 31 июля
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,78 грн/€ (+6 коп.)

  • Продажа – 32,90 грн/€ (+11 коп.)

Курс валют в Украине 31 июля
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,63 грн/$

  • Продажа – 27,67 грн/$

Курс валют в Украине 31 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,35 грн/€

  • Продажа – 32,43 грн/€

Курс валют в Украине 31 июля
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 30 июля, остался без изменений, а стоимость евро поднялась на 1 копейку. На этом фоне в банках и обменниках валюта начала дешеветь.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Критическая ситуация с COVID-19 будет в октябре, карантин продлится весь 2021 год, – эпидемиолог

Появилось видео диалога задержанного в Беларуси "вагнеровца" и силовика: россиянина поставили на место

С начала недели Украина потеряла троих защитников – ООС

Не только Курбан-Байрам: Зеленский предложил ввести новые государственные праздники в Украине. Список

За сутки в Украине прибавилось более тысячи больных COVID-19: статистика Минздрава на 31 июля