В Украине подорожал евро: какой курс валют в банках и обменниках
НБУ в пятницу, 31 июля, второй день подряд оставил без изменений официальный курс доллара, но поднял стоимость евро на 7 копеек. А вот в обменниках на этом фоне валюта начала дорожать.
Курс НБУ на 31 июля
1 доллар США – 27,69 грн;
1 евро – 32,54 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,52 грн/$
Продажа – 27,79 грн/$
Евро:
Покупка – 32,05 грн/€
Продажа – 32,67 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,58 грн/$ (-3 коп.)
Продажа – 27,68 грн/$ (0 коп.)
Евро:
Покупка – 32,78 грн/€ (+6 коп.)
Продажа – 32,90 грн/€ (+11 коп.)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,63 грн/$
Продажа – 27,67 грн/$
Евро:
Покупка – 32,35 грн/€
Продажа – 32,43 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 30 июля, остался без изменений, а стоимость евро поднялась на 1 копейку. На этом фоне в банках и обменниках валюта начала дешеветь.