НБУ удешевил доллар, а евро перешагнул отметку в 32,5 грн: курс валют на 12 августа

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:41, 12.08.2020 Обновлено: 10:05, 12.08.2020

Нацбанк Украины в среду, 12 августа, снизил официальный курс доллара до 27,59 грн (-1 коп.). При этом стоимость евро выросла до 32,55 грн (+9 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 12 августа

  • 1 доллар США – 27,59 грн;

  • 1 евро – 32,55 грн.

Курс валют 12 августа
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,47 грн/$ (0 коп.);

  • Продажа – 27,71 грн/$ (0 коп.).

Курс валют 12 августа
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,12 грн/€ (0 коп.);

  • Продажа – 32,64 грн/€ (0 коп.).

Курс валют 12 августа
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,57 грн/$;

  • Продажа – 27,65 грн/$.

Курс валют 12 августа
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,34 грн/€;

  • Продажа – 32,44 грн/€.

Курс валют 12 августа
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,58 грн/$;

  • Продажа – 27,62 грн/$.

Курс валют 12 августа
Минфин

Евро:

  • Покупка – 35,28 грн/€;

  • Продажа – 32,35 грн/€.

Курс валют 12 августа
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 11 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А курс евро снизился сразу на 24 копейки – до 32,46 грн.

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