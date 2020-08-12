НБУ удешевил доллар, а евро перешагнул отметку в 32,5 грн: курс валют на 12 августа
Нацбанк Украины в среду, 12 августа, снизил официальный курс доллара до 27,59 грн (-1 коп.). При этом стоимость евро выросла до 32,55 грн (+9 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 12 августа
1 доллар США – 27,59 грн;
1 евро – 32,55 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,47 грн/$ (0 коп.);
Продажа – 27,71 грн/$ (0 коп.).
Евро:
Покупка – 32,12 грн/€ (0 коп.);
Продажа – 32,64 грн/€ (0 коп.).
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,57 грн/$;
Продажа – 27,65 грн/$.
Евро:
Покупка – 32,34 грн/€;
Продажа – 32,44 грн/€.
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,58 грн/$;
Продажа – 27,62 грн/$.
Евро:
Покупка – 35,28 грн/€;
Продажа – 32,35 грн/€.
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 11 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А курс евро снизился сразу на 24 копейки – до 32,46 грн.