Сегодня на закрытии межбанковских торгов доллар подорожал, а курс евро снизился в покупке и продаже.

Торги по доллару США открылись следующими котировками – 26.10/26.14, к 12:00 сузился спрэд 26.11/26.12. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 26,13/26,15, сообщает “IBC.UA”.

Новости В Украине подорожал доллар

По состоянию на 15:30 объем купли-продажи американской валюты составил 358.28 млн. долл. США по средневзвешенному курсу - 26.11.

Рублевый рынок открылся котировками – 0.41/0.41, к 12:00 цены поднялись 0.41/0.42. К закрытию торгов ценовые показатели достигли уровня 0.41/0.42. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 62.16 (+0.10).

Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 30.47/30.52, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 30,50/30,51. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 30,52/30,54.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,16/1,17.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.

Падения курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.