В Украине подорожал доллар, а курс евро снизился

Официальный курс доллара в среду, 9 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 27,80 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,79 грн (-1 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 9 сентября

1 доллар США – 27,80 грн

1 евро – 32,79 грн.

Официальный курс Нацбанка. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,61 грн/$ (0 коп.)

Продажа – 27,89 грн/$ (0 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,38 грн/€ (-5 коп.)

Продажа – 32,91 грн/€ (-1 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,72 грн/$

Продажа – 27,81 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,63 грн/€

Продажа – 32,73 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,73 грн/$

Продажа – 27,77 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,63 грн/€

Продажа – 32,70 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).