В Украине подорожал доллар, а курс евро резко ушел вниз

Официальный курс доллара в четверг, 3 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,64 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 сентября

1 доллар США – 27,64 грн

1 евро – 32,79 грн.

Официальный курс валют. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,53 грн/$ (+3 коп.)

Продажа – 27,75 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках. Минфин

Евро:

Покупка – 32,30 грн/€ (-20 коп.)

Продажа – 32,85 грн/€ (-15 коп.)

Курс евро в банках. Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,62грн/$

Продажа – 27,68 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,59 грн/€

Продажа – 32,65 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,63 грн/$

Продажа – 27,67 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,49 грн/€

Продажа – 32,65 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 2 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А евро преодолел отметку в 33 грн – курс составил 33,07 грн (+17 коп.).