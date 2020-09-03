В Украине подорожал доллар, а курс евро резко ушел вниз
Официальный курс доллара в четверг, 3 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,64 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 3 сентября
1 доллар США – 27,64 грн
1 евро – 32,79 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,53 грн/$ (+3 коп.)
Продажа – 27,75 грн/$ (+3 коп.)
Евро:
Покупка – 32,30 грн/€ (-20 коп.)
Продажа – 32,85 грн/€ (-15 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,62грн/$
Продажа – 27,68 грн/$
Евро:
Покупка – 32,59 грн/€
Продажа – 32,65 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,63 грн/$
Продажа – 27,67 грн/$
Евро:
Покупка – 32,49 грн/€
Продажа – 32,65 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 2 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А евро преодолел отметку в 33 грн – курс составил 33,07 грн (+17 коп.).