В Украине подорожает доллар: сколько будем отдавать за валюту из-за МВФ и бюджета

В Украине на фоне задержки бюджета на 2021 год, возможного усиления карантина и экономического кризиса курс доллара может уже в первую неделю декабря поднять на 10-15 копеек и достичь отметки в 28,6 грн за доллар.

О том, как и почему будет меняться курс, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар будет дорожать, уверены аналитики

Получить транш МВФ до конца года не удастся , об этом открыто говорят и в Офисе президента, и в Национальном банке. Значит, деньги, которые планировали получить в конце 2020-го, в лучшем случае придут в следующем году.

Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4% в связи с ростом числа заболеваний COVID-19.

Кроме того, на настроения инвесторов негативно влияют и новости о возможном локдауне (полном запрете на работу всех предприятий в связи с карантином). Иностранцы боятся ухудшения ситуации и стараются избавиться от украинских ценных бумаг.

Все это приведет к подорожанию доллара в Украине в первую неделю декабря, рассказывают опрошенные OBOZREVATEL аналитики. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club добавляет: вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

"Заявления МВД по 4-недельному локдауну негативно влияют на настроения инвесторов. Сегодня нерезиденты могут выйти с покупками валюты на межбанк, что окажет давление на котировки. На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,50. Евро к гривне, вероятно, незначительно ослабнет – до 33,84", – соглашается аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Валюты развивающихся стран растут в цене на фоне снижения стоимости доллара: количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США выросло вторую неделю подряд, а значит необходимость в новых фискальных стимулах никуда не пропала. Тем временем, гривня продолжает снижение, связанное возможным отсутствием нового транша от МВФ и проблемами с пополнением украинского бюджета. "До тех пор пока вопрос с сотрудничеством между Украиной и МВФ не будет решен, курс продолжит испытывать давление со стороны иностранных инвесторов. Ожидаем курс вблизи 28,50 грн за доллар", – уверен аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Курс доллара вырос

Все зависит от ситуации вокруг МВФ

В следующем году понадобится около 600 млрд грн на обслуживание и погашение кредитов. Это около 45% расходной части всех расходов. Это в разы больше, чем траты на пенсии, медицину. армию. Фактически, вся страна работает на то, чтобы выплачивать свои долги.

Старые долги погашаются за счет новых. Поэтому без кредита МВФ Украина не справится. Собеседники OBOZREVATEL в Кабинете министров рассказывают: сейчас есть три вопроса, без решения которых Фонд отказывается обсуждать конкретные даты:

Антикоррупционное законодательство. Конституционный Суд отменил проверку деклараций, так как пришел к выводу, что действующая редакция закона нарушает права чиновников и политиков. И пока проверку не восстановят, МВФ денег не даст.

Ситуация вокруг Национального банка. Кредиторы обеспокоены ситуацией внутри НБУ, мол, война в правлении регулятора, давление со стороны других ветвей власти (в первую очередь Офиса президента) не может позитивно повлиять на финансовую стабильность. И именно в руках Нацбанка находятся ключи от эмиссии гривни.

Бюджет на 2021 год. В Кабинете министров говорят, что новую редакцию бюджета уже согласовали с Фондом. Но этого мало: документ должны рассмотреть в Верховной Раде и принять в таком виде. А с этим могут возникнуть проблемы.

В ближайшее время гривня будет плавно девальвировать. И если принятие бюджета задержат, а транша МВФ не будет, уже в ближайшее время украинская валюта может достичь психологической отметки в 29 грн за доллар.