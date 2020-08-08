В Украине подорожает доллар: появился прогноз на середину августа

На следующей неделе с 10 по 17 августа курс валют в Украине будет колебаться, а стоимость доллара вырастет и установится в пределах 27,65 – 27,85 гривен.

Об этом OBOZREVATEL заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. В субботу, 8 августа, средний курс доллара в украинских банках: покупка – 27,51 грн/$, продажа – 27,76 грн/$. Официальный курс НБУ – 27,67 грн/$.

Среди факторов, негативно влияющих на устойчивость гривни, он выделил рекордные показатели заражения и смертности от COVID-19.

Также, согласно прогнозу, давление на гривну продолжают оказывать нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гос.облигациях. С учетом погашения 16 млрд. гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс.

"Новость об обвинении Минюстом США Игоря Коломойського и Геннадия Боголюбова в выведении из ПриватБанка средств и отмывании их на территории США, так же будет оцениваться рынком. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65-27,85 гривен за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, НБУ попытается сдержать колебания на рынке", – сказал Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 7 августа, снизился на 2 копейки и установился на уровне 27,67 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,79 грн (-10 коп.).