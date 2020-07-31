В Украине подорожает доллар: появился прогноз на начало августа

На следующей неделе курс валют в Украине будет колебаться, а стоимость доллара установится в пределах 27,7-27,9 гривен.

Об этом OBOZREVATEL заявил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. В пятницу, 31 июля, средний курс доллара в украинских банках: покупка – 27,52 грн/$, продажа – 27,79 грн/$. Официальный курс НБУ – 27,69 грн/$.

Среди факторов, способствующих стабилизации курса, он выделил отмеченное с 27 июля резкое снижение продаж ОВГЗ нерезидентами. При этом, по словам Шевчишина, на рынок продолжает давить ликвидность, полученная от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты со стороны экспортеров.

"На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и $140 млн, что также является фактором давления на рынок. Участники рынка находятся в ожидании новостей от НБУ по кадровым решениям, что также влияет на настроения рынка. Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар", – сказал Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ в пятницу, 31 июля, второй день подряд оставил без изменений официальный курс доллара, но поднял стоимость евро на 7 копеек. А вот в обменниках на этом фоне валюта начала дорожать.