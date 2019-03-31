В Украине подорожает доллар: аналитики рассказали, чего ждать 

В Украине курс доллара в первую неделю апреля может преодолеть отметку в 27,3-27,4 грн/$, подорожав на 10-20 коп./$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По состоянию на 29 марта, согласно справочной информации НБУ, американская валюта продается за 27,2 грн/$.

С такими оценками соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт отмечает: значительных изменений ожидать в ближайшее время не стоит. Несмотря на то, что платежный баланс за последнее время ухудшился, баланс на валютном рынке удается удержать.

"Сейчас видим перевес спрос над предложением, как следствие, постепенно курс валюты прибавляет в цене. Выборы также имеют свое влияние. Это период нервозности, настороженности. Думаю, что курс в 27,4 грн/$ на ближайшую неделю наиболее вероятный вариант", – уверен Мазуренко.

К слову, аналитик Егор Комов уверен: больших провалов на валютном рынке не будет. Во-первых, у Национального банка есть ресурсы для того, чтобы расширять предложение и тем самым снижать курс доллара. Во-вторых, макроэкономическая ситуация остается стабильной, больших перекосов в сторону спроса не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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