В Украине подешевеют кредиты: в Нацбанке дали обнадеживающий прогноз

Национальный банк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года, который опубликован на сайте регулятора. "К изменению привело повышение оценок равновесного укрепления реального обменного курса гривни", – сказано в сообщении.

НБУ

В НБУ говорят, что в связи с этим учетная ставка к концу 2020 года может быть снижена до 7%. "Дальнейшее снижение учетной ставки в течение 2020 году до нейтрального уровня 7% обеспечит смягчение монетарных условий и поддерживать инфляцию близко к цели 5%. Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость – на потенциальном уровне", – отмечает НБУ.

В регуляторе напомнили, что это повлияет на снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения и будет стимулировать деловую активность. С другой стороны, существенное снижение учетной ставки создало бы риски выхода инфляции за верхнюю границу целевого диапазона в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента – с 17,5% до 17% годовых.

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых.

Национальный банк Украины с пятницы, 31 января 2020 года, снизил учетную ставку до 11% годовых.

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