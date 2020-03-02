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2 марта • обновлено в 13:00
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В Кабмине пообещали резко снизить ставки на ипотеку: когда и на сколько

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Уже осенью 2020 года в Украине могут подешеветь кредиты. Это значит, что стоимость ипотеки также снизится.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в понедельник, 2 марта. Он также пообещал, что максимальный размер "дешевых кредитов", которые дают под 5-7-9%, увеличится с 1,5 млн до 2 млн гривен. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что более половины киевских новостроек попадают в категорию рисковых. Компании, которые их строят, имеют проблемы с земельными участками, лицензиями и другими разрешительными документами.

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В Украине подешевеет ипотека

В Украине подешевеет ипотека

"Если события будут развиваться правильно, макроэкономическая стабильность будет сохранена (а я уверен в этом), у нас уже осенью может быть дешевое кредитование. Ипотека 10% – это та задача, которая была задекларирована президентом. Она полностью достижима. Она должна быть выполнена", – сказал Гончарук.

Сейчас ставка по ипотеке в Украине колеблется в пределах 15-20% годовых в зависимости от банка.

Премьер сказал, что 12 марта в НБУ пройдет заседание по монетарной политике. "Мы уверены, что НБУ может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что должно повлиять на то, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", – добавил Гончарук.

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Также в своем Telegram-канале премьер сообщил, что в Украине до 2 млн гривен увеличат максимальный размер кредита, который на льготных условиях дают малому и среднему бизнесу. А еще разрешат за эти деньги покупать коммерческую недвижимость.

"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – написал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Жилье в Киеве Покупка жилья Кредитование в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
кредит Ипотека квартира
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