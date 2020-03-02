В Кабмине пообещали резко снизить ставки на ипотеку: когда и на сколько

Уже осенью 2020 года в Украине могут подешеветь кредиты. Это значит, что стоимость ипотеки также снизится.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в понедельник, 2 марта. Он также пообещал, что максимальный размер "дешевых кредитов", которые дают под 5-7-9%, увеличится с 1,5 млн до 2 млн гривен. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что более половины киевских новостроек попадают в категорию рисковых. Компании, которые их строят, имеют проблемы с земельными участками, лицензиями и другими разрешительными документами.
В Украине подешевеет ипотека
"Если события будут развиваться правильно, макроэкономическая стабильность будет сохранена (а я уверен в этом), у нас уже осенью может быть дешевое кредитование. Ипотека 10% – это та задача, которая была задекларирована президентом. Она полностью достижима. Она должна быть выполнена", – сказал Гончарук.
Сейчас ставка по ипотеке в Украине колеблется в пределах 15-20% годовых в зависимости от банка.
Премьер сказал, что 12 марта в НБУ пройдет заседание по монетарной политике. "Мы уверены, что НБУ может продолжать сильно снижать ставку рефинансирования, что должно повлиять на то, что очень скоро на рынке появятся дешевые кредиты", – добавил Гончарук.
Также в своем Telegram-канале премьер сообщил, что в Украине до 2 млн гривен увеличат максимальный размер кредита, который на льготных условиях дают малому и среднему бизнесу. А еще разрешат за эти деньги покупать коммерческую недвижимость.
"А для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн грн. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", – написал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.
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