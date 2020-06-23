В Украине подешевели доллар и евро: курс валют на 23 июня

Справочный курс доллара в Украине на 23 июня установлен на отметке 26,66 грн. Таким образом он снизился на 5 копеек по сравнению с понедельником.

Евро при этом также подешевел на 10 копеек и остановился на отметке 29,89 грн.

Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 23 июня

100 долларов США – 2666 грн (-5 коп.)

100 евро – 29899 грн (-10 коп.)

Курс валют НБУ (сайт Нацбанка)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,55 грн/$

Продажа – 26,80 грн/$

Курс доллара в банках (Минфин)

Евро:

Покупка – 29,60 грн/€

Продажа – 30,05 грн/€

Курс евро в банках (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 26,69 грн/$

Продажа – 26,75 грн/$

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 30,06 грн/€

Продажа – 30,13 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 26,72 грн/$

Продажа – 26,79 грн/$

Курс доллара на черном рынке (Минфин)

Евро:

Покупка – 29,8 грн/€

Продажа – 29,91 грн/€

Курс евро на черном рынке (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.