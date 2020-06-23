В Украине подешевели доллар и евро: курс валют на 23 июня
Курс доллара в Украине (Фото: коллаж OBOZREVATEL)
Справочный курс доллара в Украине на 23 июня установлен на отметке 26,66 грн. Таким образом он снизился на 5 копеек по сравнению с понедельником.
Евро при этом также подешевел на 10 копеек и остановился на отметке 29,89 грн.
Об этом сказано на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 23 июня
100 долларов США – 2666 грн (-5 коп.)
100 евро – 29899 грн (-10 коп.)
Курс валют НБУ (сайт Нацбанка)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,55 грн/$
Продажа – 26,80 грн/$
Курс доллара в банках (Минфин)
Евро:
Покупка – 29,60 грн/€
Продажа – 30,05 грн/€
Курс евро в банках (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 26,69 грн/$
Продажа – 26,75 грн/$
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 30,06 грн/€
Продажа – 30,13 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 26,72 грн/$
Продажа – 26,79 грн/$
Курс доллара на черном рынке (Минфин)
Евро:
Покупка – 29,8 грн/€
Продажа – 29,91 грн/€
Курс евро на черном рынке (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.