В Украине подешевели доллар и евро: какой курс в банках и обменниках
Официальный курс доллара в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и установился на уровне 28,18 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,96 грн (-15 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 24 сентября
1 доллар США – 28,18 грн
1 евро – 32,96 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,08 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 28,34 грн/$ (0 коп.)
Евро:
Покупка – 32,64 грн/€ (-11 коп.)
Продажа – 33,15 грн/€ (-11 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,20 грн/$
Продажа – 28,27 грн/$
Евро:
Покупка – 32,87 грн/€
Продажа – 32,95 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,22 грн/$
Продажа – 28,26 грн/$
Евро:
Покупка – 32,86 грн/€
Продажа – 33,00 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 23 сентября, остался без изменений – 28,20 грн. А стоимость евро снизилась на 8 копеек – до 33,11 грн.