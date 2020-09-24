В Украине подешевели доллар и евро: какой курс в банках и обменниках

Официальный курс доллара в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и установился на уровне 28,18 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,96 грн (-15 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 24 сентября

1 доллар США – 28,18 грн

1 евро – 32,96 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,08 грн/$ (0 коп.)

Продажа – 28,34 грн/$ (0 коп.)

Евро:

Покупка – 32,64 грн/€ (-11 коп.)

Продажа – 33,15 грн/€ (-11 коп.)

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,20 грн/$

Продажа – 28,27 грн/$

Евро:

Покупка – 32,87 грн/€

Продажа – 32,95 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,22 грн/$

Продажа – 28,26 грн/$

Евро:

Покупка – 32,86 грн/€

Продажа – 33,00 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в среду, 23 сентября, остался без изменений – 28,20 грн. А стоимость евро снизилась на 8 копеек – до 33,11 грн.