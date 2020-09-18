В Украине подешевел евро, а курс доллара остался без изменений

Национальный банк Украины в пятницу, 18 сентября, оставил курс доллара на прежнем уровне – 28,11 грн. А вот стоимость евро снизилась на 21 копейку – до 33,17 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 19 сентября
1 доллар США – 28,11 грн
1 евро – 33,17 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,98 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 27,23 грн/$ (0 коп.)
Евро:
Покупка – 32,80 грн/€ (-5 коп.)
Продажа – 33,35 грн/€ (-7 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,08 грн/$
Продажа – 28,16 грн/$
Евро:
Покупка – 32,29 грн/€
Продажа – 33,38 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,11 грн/$
Продажа – 28,15 грн/$
Евро:
Покупка – 33,08 грн/€
Продажа – 33,15 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 17 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,11 грн. Также выросла стоимость евро – до 33,38 грн (+4 коп.).