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В Украине подешевел евро, а курс доллара остался без изменений

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
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В Украине подешевел евро, а курс доллара остался без изменений

Национальный банк Украины в пятницу, 18 сентября, оставил курс доллара на прежнем уровне28,11 грн. А вот стоимость евро снизилась на 21 копейку – до 33,17 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 19 сентября

  • 1 доллар США – 28,11 грн

  • 1 евро – 33,17 грн.

Официальный курс валют.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,98 грн/$ (0 коп.)

  • Продажа – 27,23 грн/$ (0 коп.)

Курс доллара в банках.

Евро:

  • Покупка – 32,80 грн/€ (-5 коп.)

  • Продажа – 33,35 грн/€ (-7 коп.)

Курс евро в банках.

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,08 грн/$

  • Продажа – 28,16 грн/$

Курс доллара в обменниках.

Евро:

  • Покупка – 32,29 грн/€

  • Продажа – 33,38 грн/€

Курс евро в обменниках.

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,11 грн/$

  • Продажа – 28,15 грн/$

Курс доллара на черном рынке.

Евро:

  • Покупка – 33,08 грн/€

  • Продажа – 33,15 грн/€

Курс евро на черном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 17 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,11 грн. Также выросла стоимость евро – до 33,38 грн (+4 коп.).

УкраинаКурс валютНациональный банк Украиныгривняевродоллар
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