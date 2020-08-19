В Украине подешевел доллар: курс валют на 19 августа

Официальный курс доллара в среду, 19 августа, снизился на 8 копеек и установился на уровне 27,22 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,49 грн (+12 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 19 августа

1 доллар США – 27,22 грн;

1 евро – 32,49 грн.

Курс валют НБУ НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,14 грн/$ (0 коп.)

Продажа – 27,45 грн/$ (0 коп.)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,08 грн/€ (+8 коп.)

Продажа – 32,64 грн/€ (+10 коп.)

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,30грн/$

Продажа – 27,41 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,60 грн/€

Продажа – 32,74 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,33 грн/$

Продажа – 27,40 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,28 грн/€

Продажа – 32,38 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 18 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).

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