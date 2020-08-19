В Украине подешевел доллар: курс валют на 19 августа

Курс доллара в Украине.
Официальный курс доллара в среду, 19 августа, снизился на 8 копеек и установился на уровне 27,22 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,49 грн (+12 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,22 грн;
1 евро – 32,49 грн.
Курс валют НБУ НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,14 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 27,45 грн/$ (0 коп.)
Курс доллара в банках Минфин
Евро:
Покупка – 32,08 грн/€ (+8 коп.)
Продажа – 32,64 грн/€ (+10 коп.)
Курс евро в банках Минфин
Доллар:
Покупка – 27,30грн/$
Продажа – 27,41 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,60 грн/€
Продажа – 32,74 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,33 грн/$
Продажа – 27,40 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,28 грн/€
Продажа – 32,38 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 18 августа, снизился на 4 копейки и установился на уровне 27,30 грн. А вот стоимость евро пошла вверх – до 32,37 грн (+6 коп.).
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