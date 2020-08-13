В Украине подешевел доллар, а евро откатился ниже 32,5 грн: курс валют на 13 августа

В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя
Официальный курс доллара в четверг, 13 августа, снизился на 7 копеек и установился на уровне 27,52 грн. Также подешевел евро – до 32,39 грн (-19 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,52 грн;
1 евро – 32,39 грн.
Курс валют 13 августа НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,41 грн/$ (-2 коп.);
Продажа – 27,66 грн/$ (-1 коп.).
Курс валют 13 августа Минфин
Евро:
Покупка – 32,02 грн/€ (0 коп.);
Продажа – 32,53 грн/€ (0 коп.).
Курс валют 13 августа Минфин
Доллар:
Покупка – 27,53 грн/$;
Продажа – 27,63 грн/$.
Курс валют 13 августа kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,52 грн/€;
Продажа – 32,63 грн/€.
Курс валют 13 августа kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,55 грн/$;
Продажа – 27,60 грн/$.
Курс валют 13 августа Минфин
Евро:
Покупка – 35,22 грн/€;
Продажа – 32,30 грн/€.
Курс валют 13 августа Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в среду, 12 августа, снизил официальный курс доллара до 27,59 грн (-1 коп.). При этом стоимость евро выросла до 32,55 грн (+9 коп.).