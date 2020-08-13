В Украине подешевел доллар, а евро откатился ниже 32,5 грн: курс валют на 13 августа

В Украине подешевели доллар и евро. Коллаж Обозревателя

Официальный курс доллара в четверг, 13 августа, снизился на 7 копеек и установился на уровне 27,52 грн. Также подешевел евро – до 32,39 грн (-19 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 13 августа

1 доллар США – 27,52 грн;

1 евро – 32,39 грн.

Курс валют 13 августа НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,41 грн/$ (-2 коп.);

Продажа – 27,66 грн/$ (-1 коп.).

Курс валют 13 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,02 грн/€ (0 коп.);

Продажа – 32,53 грн/€ (0 коп.).

Курс валют 13 августа Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,53 грн/$;

Продажа – 27,63 грн/$.

Курс валют 13 августа kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,52 грн/€;

Продажа – 32,63 грн/€.

Курс валют 13 августа kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,55 грн/$;

Продажа – 27,60 грн/$.

Курс валют 13 августа Минфин

Евро:

Покупка – 35,22 грн/€;

Продажа – 32,30 грн/€.

Курс валют 13 августа Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк Украины в среду, 12 августа, снизил официальный курс доллара до 27,59 грн (-1 коп.). При этом стоимость евро выросла до 32,55 грн (+9 коп.).