В Украине подешевеет доллар: Нацбанк показал курс после выходных

В Украине курс доллара после выходных, 28 декабря, подешевеет на 10 копеек до 28,35 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины, которые опубликовали на официальном сайте ведомства. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает стоимость валюты, а подсчитывает ее среднюю стоимость исходя из усредненных данных. Несмотря на это, к курсу НБУ привязаны цены на ряд услуг, стоимость которых зафиксирована в валюте.

Национальный банк Украины в пятницу, 25 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,45 грн/$. При этом еще днем ранее стоимость валюты выросла на 20 копеек.

Траектория движения курса доллара развернулась на 180 градусов. При этом уже в следующем году валюта снова перейдет к плавному росту. Как прогнозируют эксперты, доллар плавно перейдет психологическую отметку в 29 грн/$.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за "рождественского ралли" и рекордной продажи ОВГЗ курс доллара будет колебаться около 28 грн/$. Иностранцы, несмотря на риски, решились покупать украинские ценные бумаги.