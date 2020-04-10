В Украине подешевеет доллар: аналитик спрогнозировал стоимость гривни

В Украине курс доллара до 17 апреля может снизиться до 27,1 грн/$ (по состоянию на 10 апреля – 27,25 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Факторы укрепления гривни:

высокие шансы на заключение договора с МВФ;

снижение спроса на доллар со стороны импортеров;

закончился ажиотажный спрос со стороны населения.

Аналитик дал прогноз по курсу гривны rbc.ua

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю, с 3 по 10 апреля, снизились с 27,37/27,87 до 27,13/27,53 (-0,9%/-1,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,8% до 1,5% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн

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