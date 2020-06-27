В Украине подешевеет доллар: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара в первую неделю июля укрепится на 15-20 копеек и составит около 26,5-26,7 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках – примерно 26,5-26,7 грн", – рассказывает Иосуб.

Какие новости повлияли на курс доллара:

Кабинет министров объявил план действий по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных Сovid-19 и карантина;

правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48% – до 456,8 тыс. человек.

Отметим, по данным Минфина, в мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на 0,83%, до $82,12 млрд. Колебания на валютном рынке в мае были минимальными, поэтому их влияние на состояние госдолга оказалось незначительным. В мае Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд. Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание – 12,7 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.