В Украине пересчитают пенсии и выплаты: сколько получим в декабре

В Украине с 1 декабря пересчитают прожиточный минимум: общий размер с 2118 грн увеличится до 2189 грн. Также повысят "норму" на детей и пенсионеров. Реальная сумма, которой может хватить на базовый набор продуктов и услуг, в разы выше. Но хоть повышение и небольшое, но отразится оно на многих сферах. Как и на что влияет повышение прожиточного минимума – выяснял OBOZREVATEL.

Почему дают так мало денег

Прожиточный минимум устанавливает государство и закрепляет его в законе о "Государственном бюджете". Правда, этот показатель далек от реальных средних трат украинцев на месяц. Министерство социальной политики также ежемесячно рассчитывает размер фактического прожиточного минимума. Он демонстрирует, сколько украинцам на самом деле нужно потратить на товары и услуги, включенные в прожиточный минимум. Этот показатель почти вдвое выше установленного. К примеру, по данным октября, он составляет 3769 грн, а вместе с обязательными платежами – 4320 грн.

"Прожиточный минимум существует с 2000-го года. – рассказывает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Лидия Ткаченко. – Когда его посчитали первый раз, размеры минимальной пенсии и социальных гарантий были практически в два раза ниже него. Изначально прожиточный минимум был мониторинговым показателем, чтобы понимать, какой сейчас уровень зарплат и пенсий, а какой должен быть. В 2005-м минимальную пенсию установили на уровне прожиточного минимума для людей, которые утратили трудоспособность. С этого момента и на длительный период прожиточный минимум, который устанавливался в законе, и фактический были очень близки. После 2014-го года, когда начался военный конфликт, прожиточный минимум в госбюджете был заморожен и гарантии не пересматривались. А цены выросли почти в два раза. Потому сформировался такой огромный разрыв".

На что влияет прожиточный минимум?

В основном прожиточный минимум влияет на социальные выплаты. Самая большая статья расходов бюджета, подвязанная под него – это пенсии. Повышение минимума прежде всего отразится на пенсионерах с минимальной пенсией, которая вырастет от 1712 грн до 1769 грн. Это касается пенсии по возрасту, по инвалидности и потере кормильца, пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Самую большую надбавку, 570 грн, получат пенсионеры с максимальной пенсией, которая по закону не может превышать 10 прожиточных минимумов. Если раньше они получали 17 120 грн, то уже за следующий месяц – 17 690 грн. В целом повышение затронет около 2 млн пенсионеров.

минимальную пенсию повысят с 1712 грн до 1769 грн;

максимальную пенсию – с 17 120 грн до 17 690 грн;

минимальные алименты до 6 лет – с 929 грн до 960,5 грн;

минимальные алименты с 6 до 18 лет – с 1159 грн до 1197,5 грн.

Второй важный момент – субсидии. В формуле их расчета также фигурирует прожиточный минимум. Чтобы определить обязательный платеж за коммуналку, среднемесячный доход одного члена семьи делят на 2 прожиточных минимума, множат на 15% и на общий доход семьи. Все, что не покрывает обязательный платеж, должна покрыть субсидия.

К прожиточному минимум привязаны и выплаты социально-незащищенным группам. От него зависит помощь малообеспеченным семьям, которую получают порядка миллиона человек. Она определяется как разница между фактическим доходом семьи и установленным прожиточным минимумом.

Что касается других категорий, то детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, государство обязано выплачивать 2,5 прожиточных минимума.

Прожиточный минимум slovoidilo.ua

Для детей до 6 лет сумма вырастет с 4647,5 грн до 4802,5 грн,

От 6 до 18 - с 5795 грн до 5987,5 грн.

Детям-сиротам с инвалидностью положено 3,5 прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста.

До 6 лет помощь вырастет с 6506,5 грн до 6723.5 грн,

От 6 до 18 - с 8113 грн до 8382,5 грн.

Размер денежного обеспечения приемным родителям и родителям-воспитателям установлен на уровне одного прожиточного минимума для трудоспособных людей (с 2197 грн до 2270 грн), а патронатным воспитателям – 5 прожиточных минимумов (с 10 985 грн, до 11350 грн).

От прожиточного минимума зависят и другие начисления, например, алименты. Их размер по закону не может быть меньше чем 50% от прожиточного минимума для детей определенного возраста.

Детям до 6 лет: с 929 грн до 960,5 грн.

От 6 до 18 лет: с 1159 грн до 1197,5 грн.

А рекомендованный минимальный размер алиментов должен соответствовать прожиточному минимуму.

Детям до 6 лет вырастет с 1859 грн до 1921 грн.

От 6 до 18 лет: с 2318 грн до 2395 грн.

Кому поднимут зарплаты?

Минимальная зарплата в Украине гораздо выше прожиточного минимума, но есть категории специалистов, чья зарплата привязана именно к нему. Это касается работников бюджетной сферы, к примеру, учителей или ученых. Их тарифный оклад привязан к прожиточному минимуму для трудоспособного человека, но зарплата преимущественно состоит не только из оклада, есть еще надбавки за стаж, интенсивность труда, премии.

Также от прожиточного минимума зависит и зарплата прокуроров, к примеру, прокурор окружной прокуратуры получает 15 прожиточных минимумов для трудоспособных людей. Его зарплата вырастет. Но самое большое повышение зарплат ожидается у судей. Ведь для первой инстанции минимальный оклад составляет 30 прожиточных минимумов, для апелляции – 50, Верховного суда – 75. Кроме минимумов есть также надбавки за стаж и специальные региональные коэффициенты.

Вырастут ли цены?

Повышение тех или иных выплат в Украине часто влечет за собой рост цен на всевозможные товары и услуги. Потому к любым повышениям многие украинцы – скептичны. Но тут эксперты успокаивают, бояться роста цен не стоит:

"Если минимальная заработная плата еще может как-то влиять на цены, то прожиточный минимум на это не влияет. – уверяет директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. - Именно потому у нас динамика роста заработной платы и прожиточного минимума, если проанализировать за последние три года, очень разная. После того, как в 2017-м году увеличили минимальную зарплату в два раза, с 1600 до 3200 грн, зарплата начала расти гораздо быстрее, чем прожиточный минимум. От минимальной заработной платы зависят налоги ФОП, а прожиточный минимум привязан к социальным выплатам. Рост соцвыплат таким образом сдерживается и государство на этом экономит".

Установленный прожиточный минимум давно хотят повысить до фактического. В Верховной Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов, которые должны воплотить эту идею. Но повышение прожиточного минимума предусматривает очень большие расходы, а таких денег в бюджете нет. Потому пока прожиточный минимум будут поднимать постепенно. С 1 декабря 2021-го он должен составить уже 2 393 грн.