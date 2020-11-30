В Украине пересчитали курс доллара: сколько потратим на валюту

В Украине 30 ноября курс доллара вырос на 2-6 копеек на всех сегментах валютного рынка. И, как отмечают аналитики, валюта продолжит дорожать.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и узнал, как будет меняться стоимость валюты.

1 доллар США – 28,46 грн (+2 коп.);

1 евро – 33,95 грн (+9 коп.)

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,5/28,7 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club добавляет: вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность. "Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней c попытками выйти из диапазона 28,45-28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

"Заявления МВД по 4-недельному локдауну негативно влияют на настроения инвесторов. Сегодня нерезиденты могут выйти с покупками валюты на межбанк, что окажет давление на котировки. На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю дальнейшего роста к уровню 28,50. Евро к гривне, вероятно, незначительно ослабнет – до 33,84", – соглашается аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Валюты развивающихся стран растут в цене на фоне снижения стоимости доллара: количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США выросло вторую неделю подряд, а значит необходимость в новых фискальных стимулах никуда не пропала. Тем временем, гривня продолжает снижение, связанное возможным отсутствием нового транша от МВФ и проблемами с пополнением украинского бюджета. "До тех пор пока вопрос с сотрудничеством между Украиной и МВФ не будет решен, курс продолжит испытывать давление со стороны иностранных инвесторов. Ожидаем курс вблизи 28,50 грн за доллар", – уверен аналитик Телетрейд Сергей Родлер.

Доллар в банках:

Покупка – 28,4 грн/$;

Продажа – 28,62 грн/$.

Доллар в обменниках:

Покупка – 28,4 грн/$;

Продажа – 28,63 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца ноября на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, пауза в сотрудничестве с МВФ и возвращение НДС экспортерам.

Мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.