В Украине пересчитали курс доллара: как валюта подорожала в банках и обменниках

В Украине 19 октября на разных сегментах валютного рынка доллар подорожал на 3-5 копеек. При этом стоимость евро в покупке снизилась, а в продаже – выросла.

Подробнее о том, сколько стоит валюта в Украине и как изменились курсы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 19 октября

1 доллар США – 28,36 грн (+3 коп.);

1 евро – 33,30 грн (+13 коп.).

Как изменится курс доллара НБУ

*Нацбанк ежедневно устанавливает справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу украинцы купить валюту не смогут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$ (+5 копеек);

Продажа – 28,47 грн/$ (+7 копеек)

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33 грн/€ (+25 копеек);

Продажа – 33,4 грн/€ (-2 копейки).

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$ (- 5 копеек);

Продажа – 28,35 грн/$ (+10 копеек).

Курс доллара в банках finance.ua

Евро:

Покупка – 32,93 грн/€ (- 6 копеек);

Продажа – 33,33 грн/€ (+ 16 копеек).

Курс евро в обменниках Finance.ua

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.