В Украине перед выходными вырос курс доллара, а евро снизился

Официальный курс доллара в пятницу, 25 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,24 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,89 грн (-6 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 25 сентября

1 доллар США – 28,24 грн

1 евро – 32,89 грн.

Официальный курс валют в Украине. НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,12 грн/$ (+2 коп.)

Продажа – 28,32 грн/$ (+3 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,60 грн/€ (-5 коп.)

Продажа – 33,14 грн/€ (-3 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,22 грн/$

Продажа – 28,30 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,93 грн/€

Продажа – 33,02 грн/€

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$

Продажа – 28,29 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,78 грн/€

Продажа – 32,90 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и установился на уровне 28,18 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,96 грн (-15 коп.).