В Украине перед выходными вырос курс доллара, а евро снизился
Официальный курс доллара в пятницу, 25 сентября, вырос на 6 копеек и установился на уровне 28,24 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,89 грн (-6 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 25 сентября
1 доллар США – 28,24 грн
1 евро – 32,89 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,12 грн/$ (+2 коп.)
Продажа – 28,32 грн/$ (+3 коп.)
Евро:
Покупка – 32,60 грн/€ (-5 коп.)
Продажа – 33,14 грн/€ (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,22 грн/$
Продажа – 28,30 грн/$
Евро:
Покупка – 32,93 грн/€
Продажа – 33,02 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,35 грн/$
Продажа – 28,29 грн/$
Евро:
Покупка – 32,78 грн/€
Продажа – 32,90 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 24 сентября, снизился на 1 копейку и установился на уровне 28,18 грн. Также снизилась стоимость евро – до 32,96 грн (-15 коп.).